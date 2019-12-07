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الجبير: ملتزمون بالعمل لصالح حقوق الفلسطينيين

الجبير: ملتزمون بالعمل لصالح حقوق الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، على موقف المملكة الثابت والراسخ، في دعم القضية الفلسطينية، التي تعتبر قضية العرب الأولى، وفي التزام المملكة، بالعمل الدائم لصالح تأكيد وتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال لقائه بنظيره الفلسطيني رياض المالكي، مساء أمس الجمعة، على هامش أعمال منتدى المتوسط للحوار والمعتقد حالياً في العاصمة الإيطالية روما، بحضور أكثر من خمس وخمسين دولة، وعدد كبير من وزراء الخارجية.

وبحث الوزيران الإجراءات العربية الكفيلة بمواجهة النتائج العملية، لقرار وزير الخارجية الأمريكي، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون الدولي، ولترجمة قرارات الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، الذي انعقد مؤخراً في مقر جامعة الدول العربية.

وتناقش الوزيران، في آليات العمل الممكنة على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعلى المستوى الثنائي أيضاً، وتوافقا على أهمية اعتماد مداخلة موحدة لكافة وزراء الخارجية العرب في أحاديثهم مع نظرائهم الأجانب، لدعم الموقف الفلسطيني، وتعزيز صموده في مواجهة تطبيقات ذلك القرار على أرض الواقع، بما في ذلك تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بالعمل على ضم الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، او أجزاء كبيرة منها.

اتفق الوزيران في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق فيما بينهما في المستقبل القريب، من أجل نتائج أفضل لصالح القضية الفلسطينية، وبما يساهم في حماية الحقوق الفلسطينية أمام التهديدات الإسرائيلية والمدعومة أمريكياً.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، برفقة الوزير المالكي، سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا، عبير عودة، والمستشار عمر الفقيه.

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