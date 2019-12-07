إيران تَرُدُّ على تجربة صاروخية نووية إسرائيلية





وأضاف ظريف، في تغريدة له عبر (تويتر): "الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والولايات المتحدة الأمريكية، لا تعترض أبداً على الترسانة النووية الوحيدة في غرب آسيا المسلحة بصواريخ مصممة في الواقع لحمل رؤوس نووية، لكنها تغضب بسبب أسلحتنا التقليدية والدفاعية".



​وكانت قناة إسرائيلية، كشفت صباح أمس الجمعة، النقاب عن إجراء إسرائيل لتجربة صاروخية لاعتراض صواريخ بالستية وسط البلاد، تحمل رؤوساً نووية.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية، قامت بإجراء تجربة صاروخية في سماء وسط ‎البلاد، لاعتراض صواريخ باليستية وبعيدة المدى.



وأفادت القناة الإسرائيلية، بأن التجربة كان مخططاً لها من قبل، وتم كما خطط لها أيضاً، دون ذكر تفاصيل أخرى.

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على الاختبار الذي أجرته إسرائيل لصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، قائلاً: "إن إسرائيل اختبرت صاروخاً نووياً هدفه إيران".