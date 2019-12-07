مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم لمتشددين في كينيا





وقال المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو "يعتقد أن هناك قتلى" دون تقديم تفاصيل".



رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة، ووسائل إعلام محلية: إن عدداً من الأشخاص، قتلوا أمس الجمعة، عندما هاجم مسلحون، يشتبه بأنهم متشددون، حافلة في كينيا قرب الحدود مع الصومال.وقال ستيفن نجيتش قائد الشرطة في مقاطعة واجير، لوكالة (رويترز): "إن الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة، يطلق عليها كوتولو، دون تقديم تفاصيل بشأن الضحايا".وأضاف: "نصبت مجموعة من الرجال المسلحين، كميناً لحافلة كانت في طريقها إلى شمال كينيا، مساء اليوم. نشتبه بتورط (حركة) الشباب الصومالية".وقال تليفزيون (سيتيزن) الخاص: "إن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم.