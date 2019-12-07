شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً بشأن إغلاق بعض الطرق

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الادارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، تنويهاً، يتعلق بالفعالية الجماهيرية الوطنية، التي ستنطلق اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً، وسط مدينة غزة، من ميدان فلسطين.



وأكدت الإدارة، أنه سيتم إغلاق عدة طرق لضمان عدم وجود أي إزدحامات وحوادث مرورية، لافتة إلى أن المسيرة ستنطلق من ميدان فلسطين الساعة 10:00 صباحاً مروراً بمفترق السامر، ثم مفترق السرايا، ثم السير يمينا في شارع الجلاء حتى مفترق ضبيط، ثم الالتفاف يساراً في شارع الوحدة باتجاه برج شوا وحصري.



وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم إغلاق المفترقات والشوارع الفرعية المؤدية إلى خط سير المسيرة، وقت مرورها.



وأعلمت الإدارة، وجود إغلاق كلي لشارع الوحدة من مفترق ضبيط حتى برج شوا وحصري، إبتداءً من الآن حتى حتى انتهاء الفعالية الساعة 1:00 ظهراً تقريباً.



وطالبت المواطنين والسائقين، بالالتزام بتعليمات شرطة المرور والنجدة، واستخدام طرق بديلة حفاظاً على سلاسة حركة السير، ونجاح الفعالية الجماهيرية الوطنية.