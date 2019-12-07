شؤون فلسطينية

قيادي بـ"فتح": رسالة حماس بشأن الانتخابات إيجابية وما يجري على الأرض معاكس لها

قيادي بـ"فتح": رسالة حماس بشأن الانتخابات إيجابية وما يجري على الأرض معاكس لها
هنية خلال استقبال رئيس لجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، إن ما فعلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، أمس من اعتقال لطاقم (تلفزيون فلسطين)، "عمل إجرامي مدان".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن المعركة مفتوحة مع الاحتلال، وهذا التصعيد الإسرائيلي، جاء من خلال الموقف الأمريكي، والرئيس ترامب، الذي أعلن عن (صفقة القرن) وبدأ بتنفيذها بنداً بنداً.

وفيما يتعلق بالانتخابات، قال محيسن: إن الرئيس عباس أرسل رسائل عبر رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، إلى كل الفصائل، بما فيها حركة فتح، مشدداً على أن كل الفصائل ردت بالإيجاب.

وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: أن حماس ردّت على رسالة الرئيس عباس بالإيجاب، ولكنها طرحت بعض الشروط، مشيراً إلى أن كل ما يجري في قطاع غزة، فيما يتعلق بوصول المستشفى الأمريكي، والحديث عن جزيرة عائمة وميناء،  والمطار، هو "دخول حماس على المؤامرة الأمريكية فيما يتعلق بـ (صفقة القرن) الهادفة لفصل قطاع غزة"، وفق تعبيره.

وشدّد على أن رسالة حماس كانت إيجابية، ولكن ما يجري على الأرض في اتجاه معاكس لها، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية، ستواصل جهدها في ملف الانتخابات.

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