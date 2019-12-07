تعرف على أبرز ما جاء في أول مناظرة رئاسية بتاريخ الجزائر



وفي الشق الاقتصادي تعهد المترشحون بالعمل على الخروج من التبعية للمحروقات والاستثمار في العامل البشري، وهذا بتطوير قطاعات السياحة والفلاحة، وكذلك السعي لاسترجاع الأموال المتداولة في السوق السوداء.



وهذا ما غاب عن المناظرة؟



وقد افتقدت أول مناظرة في تاريخ الرئاسيات في الجزائر، للتفاعل بين المترشحين، أو بين المترشحين والصحافة.



الشيء الذي خلق نوعاً من الرتابة، ليبقى موعد 12 كانون الأول/ ديسمبر، مفصلياً لمعرفة مدى نجاح المترشحين الخمسة في إقناع الشعب الجزائري بضرورة الانتخاب، خاصة مع تواصل مسيرات الحراك الرافضة لاستحقاق 12 كانون الأول/ ديسمبر.



وبدأت احتجاجات بالجزائر، في شباط/ فبراير الماضي، مع استعداد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة أخرى في انتخابات كان من المقرر إجراؤها في تموز/ يوليو الماضي.



وفي نيسان/ أبريل، تنحى بوتفليقة مع سحب الجيش دعمه وبدء السلطات في اعتقال حلفائه، ومسؤولين كبار آخرين ورجال أعمال في اتهامات فساد.



ثم أُرجئت انتخابات تموز/ يوليو، مما تسبب في أزمة دستورية مع استمرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في السلطة، وقررت لاحقاً في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

أما رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة فقد وعد بالعمل على استرجاع الجزائر لمكانهتا دولة محورية في المنطقة، والسعي لإيجاد حلول في مختلف الأزمات المحيطة بالحدود الجزائرية، كاشفا عن رغبته في دعوة الشعب إلى استفتاء عام، يطالبه فيه بالموافقة على إطلاق سراح أصحاب المال مقابل استرجاع الملايير التي خزنت في بنوك في عواصم مختلفة.وفي ذات السياق أكد رئيس جبهة المستقبل على ضرورة دعم البلدان المستعمرة وعلى رأسها فلسطين، داعيا للتفتح على أفريقيا بشكل أكبر.من جهته، أكد عبد المجيد تبون رغبته في استرجاع أمجاد الدبلوماسية الجزائرية، ودورها المحوري، كما أشار الوزير الأول السابق إلى ضرورة التركيز على الاقتصاد في العمل الدبلوماسي، مكرراً وعده باسترجاع الأموال المسروقة، دون أن يكشف عن كيفية استرجاعها.