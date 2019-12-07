شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تدين اعتقال طواقم تلفزيون فلسطين في القدس

وزارة الخارجية والمغتربين تدين اعتقال طواقم تلفزيون فلسطين في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتقال قوات الاحتلال، طاقم مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، دانا أبو شمسية وأمير عبد ربه، وكريستين الريناوي، وعلي ياسين، صباح أمس الجمعة، وذلك خلال بث برنامج صباح الخير يا قدس.

واعتبرت أن هذا الاعتقال جريمة جديدة بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على القدس وهويتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. 

ورأت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن نسخة عنه، أن اعتقال طاقم  تلفزيون فلسطين، عنصرية إسرائيلية تهدف التغطية على جرائمها، ومحاربة الرواية الفلسطينية الوطنية، ورسائلها السياسية الملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. 

وأكدت الوزارة أن الانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكابها المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا عامة وبحق القدس خاصة.

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