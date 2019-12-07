وزارة الخارجية والمغتربين تدين اعتقال طواقم تلفزيون فلسطين في القدس





وأكدت الوزارة أن الانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكابها المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا عامة وبحق القدس خاصة.



واعتبرت أن هذا الاعتقال جريمة جديدة بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على القدس وهويتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.ورأت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن نسخة عنه، أن اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين، عنصرية إسرائيلية تهدف التغطية على جرائمها، ومحاربة الرواية الفلسطينية الوطنية، ورسائلها السياسية الملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.