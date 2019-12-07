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وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا.. والرياض تُعلّق

وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا.. والرياض تُعلّق
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام أمريكية، هوية المتهم بإطلاق النار في قاعدة "بينساكولا" العسكرية الأمريكية بولاية فلوريدا، أمس الجمعة.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، بأن مطلق النار هو ملازم في القوات الجوية السعودية، وكان يتدرب بالقاعدة الأمريكية في إطار برنامج لتدريب الطيارين.

ونقلت قناة (إن بي سي) الأمريكية عن مصادرها، أن المتهم "هو محمد سعيد الشمراني".

وقال محافظ ولاية فلوريدا رون دي سانتيس: "من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص لأنه مواطن أجنبي، وجزء من سلاح الجو السعودي، ويتدرب هنا على أرضنا وكيف يمكن أن يفعل ذلك".

وتابع: "أحد الأمور التي تحدثت (مع الرئيس دونالد ترامب) عنها، هو أنه نظراً لأنه مواطن أجنبي... ينبغي على الحكومة السعودية أن تجعل الأمور أفضل بالنسبة للضحايا".

وأضاف: "أعتقد أنهم (السعوديون) سيكونون مدينين، لأن الفاعل واحد من رعاياهم".

من جانبها علقت وزارة الخارجية السعودية، على حادثة إطلاق النار في القاعدة العسكرية الأمريكية بولاية فلوريدا، معربة عن حزنها لقيام أحد الطلبة السعوديين في الولاية بهذه الجريمة، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكدت الوزارة، أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقاً الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، ستقدم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.

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