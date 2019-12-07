شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية تدين اعتقال طواقم تلفزيون فلسطين في القدس

الجبهة العربية الفلسطينية تدين اعتقال طواقم تلفزيون فلسطين في القدس
الجبهة العربية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة العربية الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال صباح اليوم لطواقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة الاعلاميتين كرستين ريناوي و دانا أبو شمسية والمصوريين الصحفيين علي الياسيني وأمير عبد ربه.

وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الممارسات بحق المؤسسات الرسمية هدفها احكام سيطرة الاحتلال على المدينة المقدسة واسكات الصوت الفلسطيني فيها في اطار مخططات الاحتلال لاتمام تهويد مدينة القدس المحتلة.

واضافت الجبهة: أن اجراءات وانتهاكات الاحتلال ضد اهلنا ومؤسساتنا في القدس لن يثنينا عن مواجهة المخططات الصهيونية واعلاء الصوت الفلسطيني والحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية لمدينة القدس، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الاختصاص بالتحرك لكبح جماح الاحتلال والزامه بوقف انتهاكاته وعدوانه على شعبنا ومقدساتنا.

كما توجهت الجبهة الى الاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة إدانة انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية خاصة في مدينة القدس والزامها باحترام قواعد القانون الدولي والعمل على الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين.

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