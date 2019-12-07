دولي

ترامب: عصابات المخدرات "ليست إرهابية"

ترامب: عصابات المخدرات "ليست إرهابية"
رام الله - دنيا الوطن
تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن اعلانه العزم على تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية "منظمات إرهابية"، مبررا تراجعه بأنه يأتي بناء على طلب نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ودعا ترامب الشهر الماضي إلى شن "حرب" على عصابات المخدرات المكسيكية بعد مقتل ثلاث نساء وستة أطفال من طائفة المورمون يحملون الجنسيتين الأميركية والمكسيكية، لكن المكسيك اعتبرت دعوته تدخلا غير مرغوب فيه، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وطلب المسؤولون المكسيكيون توضيحات لتصريحاته، وقالوا إنهم يريدون إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى وقف تدفق الأسلحة والمال من الولايات المتحدة إلى العصابات الإجرامية في المكسيك.

وكان رد فعل وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أكثر قوة، إذ اعتبر أن "المكسيك لن تسمح أبدا بأي عمل يعني انتهاك سيادتها الوطنية".

وبينما قال ترامب في تغريدة، مساء الجمعة، إنه "تم الانتهاء من كل الاجراءات الضرورية لإعلان كارتلات المخدرات منظمات إرهابية"، عاد ليعلن وقف هذه الخطوة احتراما للرئيس المكسيكي.

وقال: "سنرجئ هذا التصنيف مؤقتا وسنكثف جهودنا المشتركة للتعامل بحزم مع هذه المنظمات الشريرة والمتنامية باستمرار".

وأشار ترامب إلى اعجابه بالرئيس لوبيز أوبرادور، الذي "عمل معنا بشكل جيد".

اما إبرارد فقد أشاد بقرار ترامب في تغريدة قال فيها "التعاون نجح وستكون هناك نتائج جيدة".

وقضى الضحايا، أبناء طائفة المورمون، في إطلاق رصاص على طريق ريفي بين ولايتي سونورا وشيواوا، وهي منطقة تنشط فيها كارتيلات المخدرات التي تتصارع للسيطرة على طرق التهريب إلى الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

البنتاغون: لدينا إمكانات كافية لردع أي صراع بالشرق الأوسط

البنتاغون: لدينا إمكانات كافية لردع أي صراع بالشرق الأوسط

ترامب: ليس لدي هاتف نقال شخصي منذ سنوات

ترامب: ليس لدي هاتف نقال شخصي منذ سنوات

البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب

البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب

روسيا: على الأرجح سنوقع اتفاقاً مع تركيا حول تزويدها بدفعة من (إس-400)

روسيا: على الأرجح سنوقع اتفاقاً مع تركيا حول تزويدها بدفعة من (إس-400)

نتنياهو يقدم عرض &#34;الفرصة الأخيرة&#34; لتفادي انتخابات ثالثة

نتنياهو يقدم عرض "الفرصة الأخيرة" لتفادي انتخابات ثالثة

بهجوم شنته طالبان.. مقتل عشرة من أفراد الشرطة الأفغانية

بهجوم شنته طالبان.. مقتل عشرة من أفراد الشرطة الأفغانية

مقتل أربع أشخاص في إطلاق نار بقاعدة للبحرية الأمريكية بولاية (فلوريدا)

مقتل أربع أشخاص في إطلاق نار بقاعدة للبحرية الأمريكية بولاية (فلوريدا)

وزير الخارجية التركي يدين قرار اليونان بطرد السفير الليبي

وزير الخارجية التركي يدين قرار اليونان بطرد السفير الليبي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تصدر بياناً بمناسبة ذكرى توقيع ترامب قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

"الديمقراطية" تصدر بياناً بمناسبة ذكرى توقيع ترامب قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وزارة الخارجية والمغتربين تدين اعتقال طواقم تلفزيون فلسطين في القدس

وزارة الخارجية والمغتربين تدين اعتقال طواقم تلفزيون فلسطين في القدس

الجبهة العربية الفلسطينية تدين اعتقال طواقم تلفزيون فلسطين في القدس

الجبهة العربية الفلسطينية تدين اعتقال طواقم تلفزيون فلسطين في القدس

النواب المغربي يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتمسكه بحل الدولتين

النواب المغربي يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتمسكه بحل الدولتين

فلسطين تحتفل بترميم كنيسة المهد في متاحف الفاتيكان

فلسطين تحتفل بترميم كنيسة المهد في متاحف الفاتيكان

اتحاد المصورين العرب يدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين اثناء تأديتهم عملهم بالقدس

اتحاد المصورين العرب يدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين اثناء تأديتهم عملهم بالقدس

&#34;الإعلام&#34; تدعو وزراء الإعلام العرب لنصرة صحافيي القدس

"الإعلام" تدعو وزراء الإعلام العرب لنصرة صحافيي القدس

الديمقراطية: مسيرات العودة محطة نضالية جماهيرية ستتواصل بطابعها الجماهيري وأدواتها الشعبية

الديمقراطية: مسيرات العودة محطة نضالية جماهيرية ستتواصل بطابعها الجماهيري وأدواتها الشعبية

منوعات

شاهد: شجار بين هيدي كرم ووالدتها.. والسبب؟

شاهد: شجار بين هيدي كرم ووالدتها.. والسبب؟

رجاء الجداوي تعايد شريهان :&#34;ابنتي التي لم أنجبها&#34;.. بحبك

رجاء الجداوي تعايد شريهان :"ابنتي التي لم أنجبها".. بحبك

شاهد: هنا الزاهد تتحدث عن الغيرة على أحمد فهمي

شاهد: هنا الزاهد تتحدث عن الغيرة على أحمد فهمي

فنانة مصرية تكشف عن هدية كبيرة للراحل هيثم أحمد زكي من أصدقائه

فنانة مصرية تكشف عن هدية كبيرة للراحل هيثم أحمد زكي من أصدقائه

ما سر الكلمة المكتوبة على قبر شعبان عبدالرحيم؟

ما سر الكلمة المكتوبة على قبر شعبان عبدالرحيم؟

بطل &#34;قيامة أرطغرل&#34; يصدم الجمهور بقرار غير متوقع

بطل "قيامة أرطغرل" يصدم الجمهور بقرار غير متوقع

شيرين رضا عن عمرو دياب: أبو بنتي وبحبه

شيرين رضا عن عمرو دياب: أبو بنتي وبحبه

جوهرة في أحدث ظهور لها: &#34;أحمد عز الممثل اللي ممكن اتجوزه&#34;

جوهرة في أحدث ظهور لها: "أحمد عز الممثل اللي ممكن اتجوزه"

أجواء رومانسية حارة تجمع نادين الراسي بخطيبها الجديد في أول ظهور

أجواء رومانسية حارة تجمع نادين الراسي بخطيبها الجديد في أول ظهور

شاهد: إعلان فيلم جيمس بوند الجديد يحصد ملايين المشاهدات بعد عرضه بساعات

شاهد: إعلان فيلم جيمس بوند الجديد يحصد ملايين المشاهدات بعد عرضه بساعات

عربي

تعرف على أبرز ما جاء في أول مناظرة رئاسية بتاريخ الجزائر

تعرف على أبرز ما جاء في أول مناظرة رئاسية بتاريخ الجزائر

مقتل 12 عراقياً برصاص مجهولين.. والسلطات تنفي مسؤوليتها

مقتل 12 عراقياً برصاص مجهولين.. والسلطات تنفي مسؤوليتها

الحريري يطلب مساعدة دول وباريس تعتزم عقد اجتماع لدعم لبنان

الحريري يطلب مساعدة دول وباريس تعتزم عقد اجتماع لدعم لبنان

قتيل وإصابتان بانفجار عبوة ناسفة في كركوك بالعراق

قتيل وإصابتان بانفجار عبوة ناسفة في كركوك بالعراق