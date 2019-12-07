السبت: أجواء باردة وانخفاض على درجات الحرارة.. غدا: تتأثر فلسطين بمنخفض جوي

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-9 13-10 13-10 بيت لحم 13-9 13-10 13-10 رام الله والبيرة 12-8 12-9 12-9 طولكرم 18-11 18-12 18-12 نابلس 15-10 15-11 15-11 قلقيلية 18-11 18-12 18-12 جنين 18-11 18-12 18-12 سلفيت 13-9 13-10 13-10 طوباس 18-11 18-12 18-12 روابي 15-10 15-11 15-11 الخليل 12-8 12-9 12-9 غزه 19-12 19-13 19-13 أريحا 22-14 22-15 22-15 خانيونس 19-12 19-13 19-13 الأغوار الشمالية 20-12 20-13 20-13 رفح 18-11 18-12 18-12

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شماليةغربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الأحد 2019/12/08: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا تسقط زخات من الامطار على المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق وتكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قويه احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .الأثنين 2019/12/09: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائم وبارد وماطرا على فترات على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .الثلاثاء 2019/12/10: يكون الجو غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتسقط يإذن الله الامطار على مختلف المناطق وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:1- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.2- شدة سرعة الرياح3- تدني مدى الرؤيا الأفقية. 4- خطر التزحلق على الطرقاتدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي