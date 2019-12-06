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مقتل 12 عراقياً برصاص مجهولين.. والسلطات تنفي مسؤوليتها

مقتل 12 عراقياً برصاص مجهولين.. والسلطات تنفي مسؤوليتها
رام الله - دنيا الوطن
قتل 12 شخصا على الأقل بالرصاص، مساء الجمعة، قرب موقع احتجاج في العاصمة العراقية بغداد، في وقت نفت السلطات مسؤوليتها عن الأمر، وقالت: "إن الحادث يعود إلى نزاع مسلح".

وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) نقلا عن شرطة ومسعفين، أن مسلحين مجهولين قتلوا 12 شخصا وأصابوا عشرات آخرين قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مسلحين هاجموا محتجين معتصمين قرب جسر السنك، الذي لا يبعد كثيرا عن ساحة التحرير.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن مسلحين مجهولين تقلهم سيارات هاجموا المتظاهرين المعتصمين في مبنى مرآب السنك، المطل على الجسر الذي يحمل الاسم نفسه.

وأضاف المصدر أن "الهجوم أدى إلى مقتل 12 وإصابة العشرات بين صفوف المتظاهرين، حيث سمعت سيارات الإسعاف تهرع إلى مبنى المرآب لإسعاف الجرحى".

وأظهرت صور تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسلحين مجهولين يترجلون من مركبة مجهولة لا تحمل لوحات تسجيل، قرب مرآب الجسر، وأخرى تظهر اشتعال النيران في مبنى.


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