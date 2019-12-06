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وزير الخارجية القطري: هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية

وزير الخارجية القطري: هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، عن وجود مباحثات مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الحديث لم يدر عن مطالب الرياض الـ 13 لعودة العلاقات مع الدوحة، والمفاوضات تبتعد عنها.

ووصف الوزير القطري حسبما نقلت عنه قناة (الجزيرة) الفضائية، مطالب السعودية بأنها "تعجيزية"، قائلا: "إن السياسة المستقلة" وشؤون قطر الداخلية لن تكون محل التفاوض مع أي طرف".

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت عن قطع العلاقات مع قطر في يونيو 2017، متهمة الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، واتخذت جملة من الإجراءات الاقتصادية العقابية ضدها، وطرحت 13 مطلبا لعودة العلاقات مع الدوحة، التي رفضت تلك المطالب.

وقبل أيام تلقى الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة لحضور القمة الخليجية في الرياض وجهها له الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما تحدث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الذي تتوسط بلاده بين دول المقاطعة والدوحة، عن مؤشرات إيجابية لطي صفحة الخلاف الخليجي.

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