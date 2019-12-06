الحريري يطلب مساعدة دول وباريس تعتزم عقد اجتماع لدعم لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، رسائل إلى قادة بعض الدول منها السعودية وفرنسا وروسيا والصين وأمريكا، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول.



وذكر المكتب الإعلامي للحكومة في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، أن طلب الحريري جاء في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، بما يضمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال البيان: "إن الرسائل شملت كلا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، الرئيس التركي رجب أردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".



وفي هذا السياق، نقلت وكالة (رويترز)، عن مسؤول في الحكومة اللبنانية، قوله: "إن فرنسا تعتزم عقد اجتماع لمجموعة دعم دولية للبنان في 11 كانون الاول/ديسمبر لـ"حشد المساعدات للبلاد في الوقت الذي تواجه فيه أزمة اقتصادية حادة".



وأضاف المسؤول: "من المتوقع دعوة السعودية والإمارات لحضور اجتماع 11 كانون الأول/ديسمبر في باريس، بينما أكد مسؤول أوروبي أنه تم إرسال دعوات للمشاركة في هذا الاجتماع".