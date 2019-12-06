الأردن: مظاهرة ضد السياسات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية وإجراءات الاحتلال بالقدس



وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، في حديث لوكالة (الأناضول): "في ظل التهديدات الإسرائيلية، واعتراف الولايات المتحدة بشرعية المستوطنات، وإعلان (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو نيته ضم الأغوار والضفة... يعلن الشعب الأردني رفضه لـ"صفقة القرن" وتبعاتها، لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وشعبه، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية".



وأضاف: "اليوم الشعب الأردني يعلن موقفا واحدا، دعمه للقضية الفلسطينية، ورفضه لكل المؤامرات التي تريد أن تنهي القضية على حساب الأردن وفلسطين".



رام الله - دنيا الوطنتظاهر آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، رفضًا لسياسات الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المقدسة.وانطلقت المظاهرة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، وصولا إلى ساحة النخيل، بدعوة من "التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن" (نقابيون وبرلمانيون وحزبيون)، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).ورفع المشاركون لافتة كبيرة، كتبوا عليها "بدفاعنا عن القدس نحمي الأردن". كما رفعوا لافتات كتب عليها: "صفقة القرن إلى زوال"، و"سيوف الكرامة قادمة"، و"إلى كلاب الصهاينة... فلسطين من البحر إلى النهر وليس لدينا فروع أخرى".وهتفوا: "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"طالعلك يا عدوي طالع.. من كل حارة وبيت وشارع"، والعديد من الهتافات المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.