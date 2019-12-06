روسيا: على الأرجح سنوقع اتفاقاً مع تركيا حول تزويدها بدفعة من (إس-400)



وقال شوغايف، في حديث لوكالة (إنترفاكس) الروسية، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول نية الطرفين عقد صفة جديدة حول (إس-400) في العام المقبل: "احتمال حدوث ذلك عال بما فيه الكفاية".



وأضاف شوغايف: "نعمل بشكل ممنهج على هذه المسألة. والأهم يكمن في وجود تصميم من كلا الطرفين لمواصلة التعاون في هذا المجال".



كما قال شوغايف، تعليقا على موضوع تزويد تركيا بطائرات حربية: "المشاورات مستمرة، ونحن مستعدون لعرض مقاتلاتنا بسعر تنافسي".



وأشار المسؤول الروسي إلى أن التعاون بين البلدين يتجاوز نطاق مسألة (إس-400)، مبينا: "هناك مسائل أخرى في الأجندة".



وبدأت الولايات المتحدة، يوم 17 تموز/يوليو الماضي، وردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات (إس-400) بموجب عقد أبرم عام 2017، تعليق مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات (إف-35)، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر التعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.



إلا أن روسيا وتركيا واصلتا التعاون في هذا المجال وأعلنتا، يوم 15 أيلول/سبتمبر، عن اكتمال عملية تصدير الدفعة الثانية من منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي من طراز (إس-400) إلى الجانب التركي.



وفي 23 تشرين الاول/أكتوبر ذكرت موسكو أنها نفذت الصفقة بصورة مبكرة وزودت تركيا بكل مكونات المنظومات بينها الصواريخ، بينما كشف مسؤولون في وقت سابق أن الحديث يدور عن 4 كتائب لـ(إس-400).



وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا لن تتخلى عن تشغيل (إس-400)، رغم تحذيرات الولايات المتحدة، وقال إن بلاده ستبحث عن بدائل للمقاتلات الأمريكية حال وجود ضرورة لذلك، وذلك بعد أن اطلع في وقت سابق على طائرتي (سو-57) و(سو-35) الروسيتين خلال معرض "ماكس 2019" للطيران.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف، أن روسيا وتركيا ستوقعان على الأرجح عام 2020 اتفاقا حول تزويد تركيا بدفعة جديدة من منظومات (إس-400).