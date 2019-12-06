الرئيس عباس يهاتف وزير الخارجية الأردني مطمئناً على صحته

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مطمئناً على صحته، إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.



وتمنى الرئيس عباس، للصفدي، خلال الاتصال الهاتفي، الشفاء العاجل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).