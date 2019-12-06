اسرائيل تضع بوابة حديدية على الجدار الاسمنتي عند الحدود اللبنانية الجنوبية





رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر أمني لبناني، أن الجيش الإسرائيلي، أقدم مساء اليوم الجمعة، على تركيب بوابة حديدية للجدار الإسمنتي الملاصق للسياج التقني تؤدي إلى الأراضي اللبنانية في منطقة (خلة المحافر) بين بلدة العديسة اللبنانية ومستوطنة (مسكافعام) الاسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (عمون) الأردنية.وبحسب المصدر الأمني اللبناني، فإن الجيش الاسرائيلي للمرة الاولى، يقدم على تركيب البوابة الحديدية على الجدار الاسمنتي.