التربية: 3200 طالب وطالبة يتوجهون غدا لامتحان الإنجاز بدورته الاستكمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة التربية التعليم، بأن 3200 طالب وطالبة، من كافة محافظات الوطن وخارجه، سيتوجهون صباح غدٍ السبت؛ لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية)، وذلك للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر.



وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الدورة تعطي فرصة أخرى للطلبة غير المستكملين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني، وللطلبة من ذوي الحالات الخاصة الذين لديهم الأعذار الكافية، كذلك الأسرى المفرج عنهم من معتقلات الاحتلال؛ بغية استكمال الحصول على شهادة الثانوية العامة بما لا يزيد عن مبحثين.



يُشار إلى أن يومي الأحد والاثنين سيشهدان عقد الامتحانات العملية.