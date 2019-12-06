جنرال إسرائيلي: تدمير قطاع غزة ليس حلاً





ونقلت صحيفة ("يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن شطريت قوله: "تدمير قطاع غزة ليس الحل، إذا دخلنا في عملية التحسين الاقتصادي، أعتقد أننا سنرى شيئًا آخر هنا".





أقوال الجنرال الإسرائيلي هذه جاءت في ظل تلميحات إسرائيلية بقرب التوصل إلى اتفاق تهدئة طويلة المدى مع حركة حماس في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة، الجنرال يسرائيل شطريت: "إن تدمير قطاع غزة ليس حلاً لمشكلة القطاع".