شؤون فلسطينية

جنرال إسرائيلي: تدمير قطاع غزة ليس حلاً

جنرال إسرائيلي: تدمير قطاع غزة ليس حلاً
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة، الجنرال يسرائيل شطريت: "إن تدمير قطاع غزة ليس حلاً لمشكلة القطاع". 

ونقلت صحيفة ("يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن شطريت قوله: "تدمير قطاع غزة ليس الحل، إذا دخلنا في عملية التحسين الاقتصادي، أعتقد أننا سنرى شيئًا آخر هنا". 

أقوال الجنرال الإسرائيلي هذه جاءت في ظل تلميحات إسرائيلية بقرب التوصل إلى اتفاق تهدئة طويلة المدى مع حركة حماس في قطاع غزة.

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