شؤون فلسطينية

مواطنون يزرعون أشجارا في الأراضي المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم

مواطنون يزرعون أشجارا في الأراضي المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
زرع عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، أشجارا فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء، في جبل "الوسطاني" الممتد بين قريتي خربة جبارة وعزبة شوفة جنوب شرق محافظة طولكرم.

ورفع المزارعون العلم الفلسطيني على الأرض، عقب انتهائهم من تأدية صلاة الجمعة على الأرض، منددين بإجراءات الاحتلال الذي يسعى إلى تمرير مخططات استيطانية ضخمة في المنطقة وتهجير أصحاب الأرض، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وتأتي الفعالية التي دعت إليها فصائل العمل الوطني في المحافظة، والفعاليات الوطنية والبلديات  والمجالس المحلية في قرى الكفريات وعزبة شوفة، احتجاجا على قرارات الاستيلاء الأخيرة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بحق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في هذه المناطق، لصالح إقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة.

وشارك في الفعالية رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، وممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية ورؤساء المجالس المحلية والبلديات، وفصائل العمل الوطني ومتضامنون أجانب، ومواطنون.

وحذر عساف من مخططات الاحتلال الهادفة إلى إقامة مدن ومناطق صناعية استيطانية في مناطق مختلفة من محافظات الوطن؛ خاصة القدس والخليل وشرق نابلس وطولكرم، ضمن مشروع استيطاني يتم تنفيذه في إطار ما يسمى بـ"صفقة القرن"، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الأميركي بومبيو شرعنة الاستيطان.

وأشار عساف إلى أن هذه المخططات هي تمرير لمخططات تهدف إلى عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها وفصلها عن محيطها.

وأوضح أن الهيئة تدعم المزارعين وأصحاب الأراضي وتعزز صمودهم، من خلال مشاريع زراعية وتوفير مقومات الثبات الهادفة إلى حماية هذه الأرض من مشاريع الاستيطان.

وقال نائب رئيس مجلس قروي شوفة عاطف صالح لـ "وفا"، إن القرية تتعرض لأكبر هجمة استيطانية من قبل الاحتلال، خاصة بعد قراره الأخير الاستيلاء على نحو 800 دونم من أراضي الجبل "الوسطاني" إلى جانب آلاف الدونمات من أراضي القرية، لتنفيذ وتوسيع مخططاتها الاستيطانية فيها والقرى والبلدات الممتدة إليها.

وأشار أن الاحتلال استولى على آلاف الدونمات من أراضيها لصالح إقامة مستوطنة "افني حيفتس"، لافتا إلى أن القرية تقع ضمن المخططات الاستيطانية التي تهدف إلى تهجير أصحابها.

بدوره، أكد أمين سر فتح في شوفة مراد دروبي لـ"وفا"، أن الاحتلال يدعي الاستيلاء على 788 دونما من أراضي شوفة وجبارة، لكن الواقع أكثر بكثير، مع قيامه بهدم منازل المواطنين في الأخيرة.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية نشرت في وقت سابق خرائط توضح فيها الدونمات من الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها في منطقة طولكرم، بغرض إقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة تمتد على مساحة 788 دونما من منطقتي جبارة وشوفة، يتم خلالها تحويل الأرض من منطقة زراعية وطريق معتمدة إلى مناطق صناعية وتجارية، ومواصلات، ومباني ومؤسسات عامة، ومنطقة مفتوحة ومواقف سيارات وطرق.

أخبار ذات صلة

التربية: 3200 طالب وطالبة يتوجهون غدا لامتحان الإنجاز بدورته الاستكمالية

التربية: 3200 طالب وطالبة يتوجهون غدا لامتحان الإنجاز بدورته الاستكمالية

جنرال إسرائيلي: تدمير قطاع غزة ليس حلاً

جنرال إسرائيلي: تدمير قطاع غزة ليس حلاً

الاحتلال يفرج عن الأسير المحرر محمد سميح العباسي

الاحتلال يفرج عن الأسير المحرر محمد سميح العباسي

تحقيق إسرائيلي يكشف السبب الحقيقي لفشل العملية الأمنية بخانيونس

تحقيق إسرائيلي يكشف السبب الحقيقي لفشل العملية الأمنية بخانيونس

إصابة خطيرة لشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت أمر بالخليل

إصابة خطيرة لشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت أمر بالخليل

الحكومة تدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين وتحذر من نوايا الاحتلال ضد القدس

الحكومة تدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين وتحذر من نوايا الاحتلال ضد القدس

إصابات بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

&#34;هيئة العودة&#34; تؤكد استمرار وحدتها بالميدان الشعبي والعسكري وتعلن اسم الجمعة المقبلة

"هيئة العودة" تؤكد استمرار وحدتها بالميدان الشعبي والعسكري وتعلن اسم الجمعة المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مواطنون يزرعون أشجارا في الأراضي المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم

مواطنون يزرعون أشجارا في الأراضي المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم

الاحتلال يفرج عن الأسير المحرر محمد سميح العباسي

الاحتلال يفرج عن الأسير المحرر محمد سميح العباسي

إصابة خطيرة لشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت أمر بالخليل

إصابة خطيرة لشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت أمر بالخليل

الحكومة تدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين وتحذر من نوايا الاحتلال ضد القدس

الحكومة تدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين وتحذر من نوايا الاحتلال ضد القدس

إصابات بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

&#34;العدل&#34; تطلق دليل القوائم الإرشادية لمراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي

"العدل" تطلق دليل القوائم الإرشادية لمراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي

الخضري: التدهور المستمر للوضع الاقتصادي بغزة رفع قيمة الخسائر الشهرية لـ100 مليون

الخضري: التدهور المستمر للوضع الاقتصادي بغزة رفع قيمة الخسائر الشهرية لـ100 مليون

التجمع الصحفي الديمقراطي: اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين بالعاصمة المحتلة &#34;جريمة صهيونية&#34;

التجمع الصحفي الديمقراطي: اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين بالعاصمة المحتلة "جريمة صهيونية"

منوعات

ما سر الكلمة المكتوبة على قبر شعبان عبدالرحيم؟

ما سر الكلمة المكتوبة على قبر شعبان عبدالرحيم؟

بطل &#34;قيامة أرطغرل&#34; يصدم الجمهور بقرار غير متوقع

بطل "قيامة أرطغرل" يصدم الجمهور بقرار غير متوقع

شيرين رضا عن عمرو دياب: أبو بنتي وبحبه

شيرين رضا عن عمرو دياب: أبو بنتي وبحبه

جوهرة في أحدث ظهور لها: &#34;أحمد عز الممثل اللي ممكن اتجوزه&#34;

جوهرة في أحدث ظهور لها: "أحمد عز الممثل اللي ممكن اتجوزه"

أجواء رومانسية حارة تجمع نادين الراسي بخطيبها الجديد في أول ظهور

أجواء رومانسية حارة تجمع نادين الراسي بخطيبها الجديد في أول ظهور

شاهد: إعلان فيلم جيمس بوند الجديد يحصد ملايين المشاهدات بعد عرضه بساعات

شاهد: إعلان فيلم جيمس بوند الجديد يحصد ملايين المشاهدات بعد عرضه بساعات

إلهام الفضالة تفاجئ جمهورها بما قالته عن التواء فمها بسبب التجميل

إلهام الفضالة تفاجئ جمهورها بما قالته عن التواء فمها بسبب التجميل

بعد رحيله.. تعرف على سر إنهاء أغاني &#34;شعبولا&#34; بكلمة &#34;بس خلاص&#34;

بعد رحيله.. تعرف على سر إنهاء أغاني "شعبولا" بكلمة "بس خلاص"

شام الذهبي تفجر مفاجأة بشأن طلاق والدتها بمقطع فيديو

شام الذهبي تفجر مفاجأة بشأن طلاق والدتها بمقطع فيديو

حذاء الفنان الإماراتي عيضة المنهالي يثير استغراب وسخرية نشطاء مواقع التواصل

حذاء الفنان الإماراتي عيضة المنهالي يثير استغراب وسخرية نشطاء مواقع التواصل

عربي

قتيل وإصابتان بانفجار عبوة ناسفة في كركوك بالعراق

قتيل وإصابتان بانفجار عبوة ناسفة في كركوك بالعراق

المرجع الديني الأعلى بالعراق يطالب باختيار رئيس حكومة دون تدخل خارجي

المرجع الديني الأعلى بالعراق يطالب باختيار رئيس حكومة دون تدخل خارجي

الحريري يوجه طلباً لعدة دول بشأن الاستيراد

الحريري يوجه طلباً لعدة دول بشأن الاستيراد

السعودية تؤكد دعوة قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

السعودية تؤكد دعوة قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض