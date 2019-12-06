الاحتلال يفرج عن الأسير المحرر محمد سميح العباسي

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الأسير المحرر محمد سميح العباسي، بعد ساعات من التحقيق معه في مركز المسكوبية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكان العباسي اعتقل صباح اليوم، أثناء مشاركته في برنامج "صباح الخير يا قدس" الذي يعرض على تلفزيون فلسطين، في منطقة جبل الزيتون بالقدس المحتلة.