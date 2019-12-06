إصابة خطيرة لشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت أمر بالخليل





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "إصابة شاب (22 عاما) من بيت أمر، برصاصة اخترقت أسفل الصدر من الجهة اليمنى وخرجت من ظهره من الجهة اليسرى، وقد صنف الأطباء في مستشفى الأهلي الحكومي حالته بالحرجة جدا، وقد أدخل إلى غرفة العمليات".



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي صوب شاب (18 عاما) من بيت أمر ما أدى لإصابته في بطنه، وتم نقله لإحدى مستشفيات الخليل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الجمعة، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.