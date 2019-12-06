دولي

نتنياهو يقدم عرض "الفرصة الأخيرة" لتفادي انتخابات ثالثة

نتنياهو يقدم عرض "الفرصة الأخيرة" لتفادي انتخابات ثالثة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن عرض الفرصة الأخيرة الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية وتفادي الذهاب لانتخابات ثالثة. 

ووفقاً للصحيفة، فقد أبدى نتنياهو، استعداده للبقاء في الحكم لمدة ستة أشهر فقط، في حال الاتفاق على حكومة وحدة تتفادى انتخابات ثالثة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو سيغادر منصبه في أيار/مايو المقبل في حال التوصل إلى اتفاق حول حكومة وحدة تمنع انتخابات ثالثة. 

هذا العرض جاء قبل حلول يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم الأخير الممنوح للكنيست لتكليف برلماني قادر على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا من أصل 120.

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