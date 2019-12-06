الحكومة تدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين وتحذر من نوايا الاحتلال ضد القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت الحكومة الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال طاقم (تلفزيون فلسطين) في مدينة القدس، اليوم الجمعة، بعد أسابيع على حظرها عمل التلفزيون في المدينة.



وحذرت الحكومة في بيان على لسان الناطق الرسمي باسمها إبراهيم ملحم، من تبعات هذا الإجراء الخطير، ومن النوايا المبيتة التي تعد لها سلطات الاحتلال ضد القدس وأهلها ومقدساتها في العتمة وبعيدا عن الأضواء، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة (يونسكو) التي اتخذت الشهر الماضي يوما دوليا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، إلى التدخل الفوري للإفراج عن الطواقم المحتجزة، وإعادة فتح مكاتب التلفزيون، وإلغاء الحظر العمل على طواقمه.