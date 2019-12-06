إصابات بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية









رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ (16 عاماً) والتي خرجت في إطار فعاليات التنديد بقرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بشرعنة الاستيطان.وأفادت مصادر محلية، أن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باطلاق الرصاص الحي بكثافة وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين مما أدى إلى وقوع عشرات الاصابات بالاختناق بينهم اطفال ونساء عولجوا جميعهم ميدانيا في مركز اسعاف القرية.وأكدت المصادر ان مواجهات عنيفة اندلعت في القرية بعد اقتحامها من قبل جنود الاحتلال تصدى خلالها الشبان لهم بالحجارة رغم تمركزهم فوق جبل مطل على منازل المواطنين.وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في كل مكان.