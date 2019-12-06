بهجوم شنته طالبان.. مقتل عشرة من أفراد الشرطة الأفغانية

مقاتلون في أفغانستان - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ما لا يقل عن عشرة، من عناصر الشرطة الأفغانية مصرعهم، في اشتباكات مع مسلحين من حركة طالبان في ولاية قندوز شمالي البلاد.



وقالت قناة (تولو نيوز): إن بين القتلى قائد الشرطة بالمنطقة محمد ظاهر، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من المسلحين خلال الهجوم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ووقعت الاشتباكات ليلة الجمعة في منطقة "صاحب"، بعد أن هاجمت مجموعة من المتشددين نقطتي تفتيش للشرطة".