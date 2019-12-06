"هيئة العودة" تؤكد استمرار وحدتها بالميدان الشعبي والعسكري وتعلن اسم الجمعة المقبلة

الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعت هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة القادمة، من المسيرات، تحت شعار "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا".



وقالت الهيئة في بيان لها: "ما زلنا على عهد الثورات والثوار لا نساوم ونواصل المسيرة ونكسر أنف العدو"، مشيرة إلى أن هيئة مسيرات العودة "لا ترهبنا التهديدات الصهيونية ولا يدفعنا التطبيع للتراجع".



وقدمت هيئة مسيرات العودة التحية لجميع شهداء الثورة الفلسطينية مروراً بشهداء الانطلاقة المباركة، مؤكدة على استمرار وحدتنا في الميدان الشعبي والعسكري.