مقتل شخصين في إطلاق نار بقاعدة للبحرية الأمريكية بولاية (فلوريدا)

أفادت البحرية الأمريكية اليوم الجمعة، أن شخصين بينهما مطلق النار، قتلا، فيما أصيب عدد آخر، في حادثة إطلاق نار، بقاعدة جوية للبحرية في فلوريدا.



وكانت مصادر أمنية أمريكية، أكدت اليوم الجمعة، أن السلطات تحقق في حادثة إطلاق بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بالولاية.



وأكد مسؤول أمني بشرطة مقاطعة إسكامبيا "وفاة مطلق النار"، بعد أن أفاد في وقت سابق بأنه كان طليقا.



ولم تقدم الناطقة باسم المسؤول الأمني، أمبر ساوثارد، أية معلومات إضافية حول الظروف التي أحاطت بالحادثة.



رام الله - دنيا الوطن