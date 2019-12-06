وزير الخارجية التركي يدين قرار اليونان بطرد السفير الليبي

وزير الخارجية التركي اوغلو

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رام الله - دنيا الوطن

أدان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قرار اليونان بطرد السفير الليبي لدى أثينا، على خلفية مذكرة التفاهم المبرمبة بين ليبيا و تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019، التي انطلقت أمس في العاصمة الإيطالية روما.



وقال تشاووش أوغلو: "ندين قرار أثينا بإمهالها السفير الليبي مغادرة البلاد وهذا الإجراء يظهر الوجه الحقيقي لليونان"، كما نقلت وكالة (الأناضول).



وأضاف: "لا يمكن قبول طرد اليونان للسفير الليبي لديها وطرابلس لن ترضخ لهذا التهديد".