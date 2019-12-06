غانتس: سننتصر على نتنياهو في انتخابات مارس 2020

غانتس ونتنياهو وريفلين

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رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس: إن حزبه سينتصر على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في انتخابات آذار/مارس المقبل.



وذكر غانتس عبر (فيسبوك): "خسر نتنياهو في انتخابات (نيسان/أبريل)، وخسر في انتخابات (أيلول/سبتمبر)، وإذا ذهبنا إلى الانتخابات الثالثة - فسننتصر عليه في (مارس) 2020.".



وقدّر المستشار القضائي لـ (كنيست)، أيال يانون، أن جولة الانتخابات الثالثة، ستجري في الثالث من آذار/مارس المقبل.



وأضاف: أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة في الدقيقة الأخيرة، عند منتصف ليلة الأربعاء – الخميس المقبلة، فإن هذا الأمر يستوجب إجراء تعديلات قانونية، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وقال يانون خلال مؤتمر في مدينة حيفا، اليوم الجمعة: إن "إسرائيل موجود في أزمة سياسية عميقة وعلى ما يبدو أنه لم نشهد مثلها من قبل".