التجمع الصحفي الديمقراطي: اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين بالعاصمة المحتلة "جريمة صهيونية"

وقال التجمع الصحفي أن كل هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال يوميا بحق الإعلام الفلسطيني لن تزيد مؤسساتنا الإعلامية والصحفيين الفلسطينيين إلا إصرارا على مزيد من التغطية الإعلامية لكشف حقيقة ارهاب هذا الاحتلال المجرم ضد شعبنا وضد حرية الإعلام والصحافة.



وشدد التجمع على ان جميع المؤسسات الاعلامية في العاصمة يجب تسخر كل إمكانياتها لتلفزيون فلسطين.



وطالب التجمع الصحفي الديمقراطي المؤسسات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير والاتحاد الدولي للصحفيين بوضع حد لهذا التغول الارهابي من قبل الاحتلال على الطواقم والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية.



ودعا التجمع الصحفي ، مجلس الأمن الى تطبيق قراراته التي توفر الحماية لوسائل الاعلام خاصة القرار 2222، والقرارات التي تختص العاصمة المحتلة، وتجريم الاحتلال على أي مساس بالمدينة وأوضاعها واهلها وممتلكاتهم ومقدساتهم .





وأكد التجمع، في بيان له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن اعتقال الزملاء بالعاصمة المحتلة جريمة صهيونية ممنهجة بحق الصحافة الفلسطينية الإعلام الفلسطيني.