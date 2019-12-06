الخارجية: إخفاء المعرض الفلسطيني من قاعات مؤتمر "الجنائية الدولية" إخفاء لصوت الضحايا





وأشارت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه تم إزالة اللوحات بشكل خبيث، وإخفائها دون إذن مسبق أو تصريح من أحد من أروقة قاعة اجتماعات الدول الأعضاء في المحكمة

الجنائية الدولية، من قاعات المنتدى العالمي، في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء الموافق 4 كانون الأول/ديسمبر 2019.



وأدانت دولة فلسطين بأشد العبارات هذا العمل المشين، المتمثل في إخفاء المعرض، وتعتبره محاولة يائسة لإسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين، والتي انعكست، وصدحت بقوة من خلال المشاركات في المؤتمر





وأمام جميع الدول الأعضاء والمشاركين، ومن خلال هذا المعرض الذي يصور فيه الفنان الفلسطيني والعالمي محمد السباعنة، تأثير السياسات والممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي، وما يعانيه أبناء شعبنا، واطفاله ومعتقليه، وضحاياه، وانعكاس ذلك على كافة مجالات الحياة، والوضع في فلسطين.



وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن دولة فلسطين قد أبلغت رسميا الجهات المعنية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لمتابعه هذا الفعل الذي يرقى لانتهاك الحق في حرية التعبير، حيث اكدت المحكمة انها تجري حاليًا تحقيقًا رسميا في هذا الحادث الخطير والمشين، وتؤكد الخارجية أنها تتوقع فتح تحقيق شامل وشفاف للوقوف على مجريات ما حدث واتخاذ إجراءات صارمة فور انتهاء التحقيق، ومعرفة مسبباته، ومن يقف خلفها.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، أن وفد دولة فلسطين، قد تفاجأ من اختفاء لوحات المعرض الفني لرسومات الكاريكاتير الذي استضافته دولة فلسطين ومنظمة "الحق" بهدف نقل معاناة أبناء شعبنا وإيصال أصوات الضحايا، بمناسبة الدورة 18 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.