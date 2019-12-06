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السعودية تؤكد دعوة قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

السعودية تؤكد دعوة قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض
أمير قطر والملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السعودية اليوم الجمعة، أنها وجهت دعوة رسمية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة الخليجية في الرياض.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، خلال مشاركته في مؤتمر "الحوار المتوسطي" في روما، اليوم الجمعة: "وجهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض".

وأشار الجبير، تعليقا على استمرار الأزمة الخليجية، إلى أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت الدوحة، أعلنت يوم الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، أن أمير قطر تلقى دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة الخليجية الـ40 بالرياض.

وتأتي هذه القمة في الوقت الذي يستمر فيه، منذ 5 تموز/يوليو 2017، توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

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