هيئة مكافحة الفساد تطلق تطبيقاً الكترونياً خاص بالهواتف الذكية





وعملت دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة على تطوير التطبيق وتحميله على متجري "Play Store" و"APP Store" ليتمكن مستخدمي الأجهزة الذكية بمختلف أنواعها من استخدامه والاستفادة منه، حيث يتيح لمستخدميه إمكانية متابعة فعاليات الهيئة وأنشطتها وإنجازاتها بكل سهولة وبساطة، وبطريقة أمنة جدا.





كما يُمكن التطبيق مستخدميه من التواصل مع الهيئة وتقديم أسئلتهم وإستفساراتهم، بالإضافة للمشاركة في إستطلاعات الرأي التي تطلقها الهيئة، ومتابعة اخر الصور والأخبار الصادرة عن الهيئة، والاطلاع على نموذج إقرارات الذمة المالية وشروطه.





ويأتي ذلك في إطار سعي هيئة مكافحة الفساد لمواكبة التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الأمثل للحد من انتشار الفساد ومكافحته، خاصة وأن قانون مكافحة الفساد نص على أهمية إستخدام التكنولوجيا لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ولهذا سيعمل التطبيق الجديد على زيادة وعي المواطنين حول قضايا الفساد وتشجيعهم على التبليغ عنه، مع العلم أن الهيئة تتيح للمواطنين إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات دون الإفصاح عن المعلومات والبيانات الشخصية.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت هيئة مكافحة الفساد تطبيقا للهواتف الذكية خاص بالهيئة، يُمكن مستخدميه من تقديم الشكاوى والبلاغات بسرية تامة عن طريق نماذج الكترونية.