"الديمقراطية": استئناف مسيرات العودة إعلان جديد عن رفض شعبنا خيار أوسلو





وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مسيرات العودة تشكل أحد العناوين الكبرى لانخراط شعبنا الصامد، ومقاومته الباسلة، في قطاع غزة، في المعركة ضد الاحتلال والاستيطان والحصار والعدوان الدموي.



كما وجهت الجبهة التحية والتقدير إلى شعبنا في مدينة الخليل وجوارها الذين توافدوا فجر اليوم إلى الحرم الإبراهيمي، للتأكيد على تمسكهم الثابت بمقدساتهم الوطنية، ورفضهم كل أشكل الضم والتهويد واعتصاب الأرض الفلسطينية.



وأضافت الجبهة: أن الهبات الشعبية، في مسيرة العودة وكسر الحصار في القطاع، وفي مدينة الخليل، وفي القدس، وأنحاء مختلفة من الضفة الفلسطينية، تؤكد مجدداً إصرار شعبنا على امتشاق سيف الانتفاضة والمقاومة الشعبية بديلاً لخيار المفاوضات الثنائية البائس، ورفضهم لاتفاق "أوسلو" و(بروتوكول باريس)، وأية تسويات قد تنال من حقوقهم الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، الأمر الذي يتطلب من السلطة الفلسطينية، وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، أن تلاقي وحدة النضال الفلسطيني، في مناطق شعبنا كافة، داخل الوطن وخارجه، بسياسة عملية تقوم على الإشتباك الميداني مع الاحتلال فوق كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي المحافل الدولية، في ظل موقف دولي لا يتوقف عن تأكيد تأييده لحقوق شعبنا، في المقاومة من أجل تقرير المصير، والعودة والاستقلال.

رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعودة مسيرة العودة وكسر الحصار إلى نشاطها الأسبوعي، على خطوط التماس مع جيش الاحتلال والحصار الإسرائيلي.