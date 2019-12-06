فتح: اعتقال طاقم (تلفزيون فلسطين) في القدس توطئة للتطهير العرقي

اعتبرت حركة فتح اليوم الجمعة، قدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على اعتقال طاقم (تلفزيون فلسطين) في العاصمة الفلسطينية القدس عدوان آثم، وتوطئة لارتكاب جرائم التطهير العرقي بحق أهلنا المقدسيين، بعيدا عن عدسات وصوت فلسطين الساطع بالحقيقة التي تخافها إسرائيل.



وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها، أسامة القواسمي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن إسرائيل التي تسرق الأرض الفلسطينية، وتزور التاريخ بهدف التهويد وإثبات روايتها المكتوبة بتزييف "القلم الصهيوني"، لا تريد لحناجر مراسلي تلفزيون فلسطين، ولا لشاشته العابره أن تفضحهم، لذلك قرروا حظر العمل واعتقال من يعمل.



وشدّد القواسمي على أن جرائم الاحتلال الاسرائيلية العنصرية لا يمكن تغطيتها بغربال الاضطهاد والاعتقال والاغلاق، بل سيبقى صوت الحق صداحا بحناجر كل الأحرار من كل مكان، كما ووجهت حركة فتح تحية إكبار وإجلال الى كل العاملين في تلفزيون فلسطين على دورهم النضالي في فضح جرائم الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن