شؤون فلسطينية

الإعلام: اعتقال طاقم التلفزيون استمرارٌ لاستهداف الحقيقة والعاصمة المحتلة

الإعلام: اعتقال طاقم التلفزيون استمرارٌ لاستهداف الحقيقة والعاصمة المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الإعلام إقدام سلطات الاحتلال على اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة خلال قيام الزملاء بواجبهم في تقديمهم البرنامج الصباحي.

وشددت وزارة الاعلام في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ان اعتقال الزميلتين كريستين ريناوي ودانا ابو شمسية والزميلين أمير عبد ربه وعلي ياسين يعتبر اعتداءً صارخاً على القوانين الدولية الخاصة بحماية الصحفيين والاعلاميين ويعد استهدافاً آخر يتصل بمخططات "طمس الحقيقة وتغيير الواقع " التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد القدس المحتلة عاصمة دولتنا وعاصمة قلوبنا، وضد الاعلام الفلسطيني .

وشددت وزارة الاعلام على أن عاصمتنا الجميلة بعروبتها وفلسطينيتها التي تميزها من بين مدن الدنيا سوف تظل مضيئة وحاضرة في الضمير العالمي وفي المشهد الاعلامي الاممي العريض وسوف تظل تميزها إطلالتها عبر تلفزيون فلسطين، ولن ينفع الاحتلال محاولات التعتيم في زمن يعرف الفلسطيني فيه كيف يمتلك الضوء وأتقن ذلك الاعلام الفلسطيني .

ودعت الوزارة مجلس الأمن الى تطبيق قراراته التي توفر الحماية لوسائل الاعلام خاصة القرار 2222، وكافة القرارات التي تختص بالقدس وتجرم سلطات الاحتلال على  اي مساس بالمدينة وأوضاعها  واهلها وممتلكاتهم ومقدساتهم .

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