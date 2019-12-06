دولي

رئيس أركان الجيش: إسرائيل باتجاه إيجابي بشأن "التسوية" مع حماس

رئيس أركان الجيش: إسرائيل باتجاه إيجابي بشأن "التسوية" مع حماس
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوفاخي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن اجتماعاً عقد اليوم بين رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، افيف كوفاخي.

ووفق الصحيفة، فقد أُعجب رؤساء المجالس، بتصريحات رئيس الأركان، بأن إسرائيل في اتجاه إيجابي، بشأن مسألة التسوية مع حركة حماس، وفق تعبيرها.

في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن رئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية وقائد فرقة غزة التقوا صباح اليوم، رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف: قام رئيس الأركان بإطلاع رؤساء المجالس على النقاط الرئيسية للوضع، فيما قال كوخافي: "كان نشاط الجيش الإسرائيلي في عملية (الحزام الأسود) ناجحًا بفضل صمود سكان الغلاف وقيادتكم، وهذا يعطي فرصة لواقع آخر في المنطقة.

وكان نائب قائد اللواء الشمالي، في (فرقة غزة) بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يسرائيل شطريت: إن تدمير قطاع غزة ليس الحل. 

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن شطريت قوله، "إذا دخلنا في عملية التحسين الاقتصادي، أعتقد أننا سنرى شيئًا آخر هنا"، وفق تعبيره.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "إن حماس مهتمة بالتهدئة، وتعمل على ذلك الآن، فهناك احتمال وربما فرصة للتقدم بها".

وأضاف في كلمة له، خلال زيارته للعاصمة البرتغالية، لشبونة: "حماس لا تعترف بنا، ونحن لا نعترف بها، ولكن قد تكون هناك فرصة للتقدم في التهدئة".

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في تصريحات لصحيفة (الأخبار) اللبنانية: إن كتائب القسام باتت أكثر عدّة، فيما يتواجد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية بمصر، للاتفاق على تهدئة لا تكبل يدي المقاومة، وفق تعبيره.

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