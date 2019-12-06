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اتفاقية صداقة جديدة بين بلديتي بيت لحم وكوماكيو الإيطالية

اتفاقية صداقة جديدة بين بلديتي بيت لحم وكوماكيو الإيطالية
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس بلدية بيت لحم، المحامي أنطون سلمان ورئيس بلدية كوماكيو ماركو فابري اتفاقية صداقة بين المدينتين، وذلك في حفل نظم يوم الخميس، في مركز السلام بيت لحم وسط حضور من الإعتباريين وأهالي المدينة والوفد الإيطالي المرافق من مدن إيطاليا المختلفة.

وجاءت هذه الاتفاقية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتأسيس لعلاقات تعاون في مجالات السياحة والثقافة والإقتصاد والبيئة والتعليم والعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي هذه الإتفاقية أيضا كأحد نتائج مشروع سبشل ايطالي الهادف إلى تنشيط الحركة السياحية في بيت لحم من خلال ترميم ثلاثة منازل في البلدة القديمة وإعادة استخدامها كنزل سياحي، وإدماج المجتمع المحلي في المجال السياحي، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال ذاته.

من جانبه رحب سلمان بالحاضرين وأكد على أهمية هذه الإتفاقية التي من شأنها دعم القطاع السياحي وإشراك المجتمع المحلي، كما أكد أن بلدية بيت لحم ترتبط بإتفاقيات مع أكثر من 30 مدينة إيطالية، وقد أثبت الشعب الإيطالي بأنه صديق للشعب الفلسطيني، مؤكداً على دعم المدن الإيطالية الكبير لمدينة بيت لحم. وأشار إلى ما يقدمه التعاون الإيطالي لصالح بيت لحم بالتعاون مع مدن إيطالية، وذكر أن ترميم حوش السريان كان من أول المشاريع المتعلقة بالسياحة مع التعاون الإيطالي ومشروع سبشل إيطالي المشروع الثاني.

بدوره تحدث فابري عن أهمية مدينة بيت لحم عالميا، وأعرب عن سعاته بتوقيع هذه الإتفاقية، وتعهد بتعزيز وتقوية ومتابعة التعاون والصداقة بين سكان المدينتين، وأكد انهم من أشد المهتمين بعلاقات الصداقة مع الشعب الفلسطيني، وتعزيز السلام، وأشار أنه سيجري العمل أيضا على الجانب الثقافي. هذا وأكد أن وجودهم في بيت لحم هو لبناء جسور رغم المعيقات والجدران التي تحيط بالمدينة. 

وشمل الحفل فيديوهات عن مدينة بيت لحم وكوماكيو وعن مشروع سبشل إيطالي وفقرة موسيقية لعازف البيانو البرازيلي الايطالي مارسيلو سيزينا.

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