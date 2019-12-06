وزارتا الإعلام و"شؤون القدس" توقعان اتفاقية تعاون

رام الله - دنيا الوطنشدد وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، على دعم الوزارة لكل الجهود الرامية الى تسـليط الضوء على واقع القدس والمعاناة التي تعيشـها جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية.وأكد أبو ردينة خلال توقيع اتفاقية تعاون مع وزير شؤون القدس فادي الهدمي، في مقر وزارة الاعلام اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة يوسف المحمود، أن ما تقوم به دولة الاحتلال يخالف القوانين الدولية، داعياً الى تطبيق قرارات الشرعيةالدولية ومجلس الامن الدولي.من جهته، أكد الهدمي أن كافة اشكال الاستهداف للقدس لن تثني مؤسسات دولة فلسطين عن القيام بواجبها في دعم المدينة المقدسة، وبكافة السبل، مثمنا دور وزارة الاعلام بهذا الخصوص.وتؤكد الاتفاقية أهمية تفعيل توصية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورة انعقاده السادس بتاريخ 23/11/2016 (البند العاشر)، الذى ينص على "تبني القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي بالتوازي مع اختيار عاصمة عربية أخرى سنوياً"، والذي صدر ضمن قرارات الدورتين رقم (48) و(49).وتتضمن اتفاقية التعاون إنجاز خطة إعلامية وطنية حول القدس بالشراكة مع المؤسسات المقدسية، وتحقيق أعلى درجات التشبيك والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة والإعلاميين الفلسطينيين في خدمة قضايا القدس، وتعميقالمشاركة الشعبية والأهلية في الأنشطة الإعلامية الهادفة لخدمة القدس، وتعزيز الاهتمام العالمي فيما يخص الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية بقضايا القدس وتبني الرواية الفلسطينية، وحث المؤسسات الأكاديمية والبحثية على الاهتمام بقضايا القدس، وترويج انتاجاتها ذات الصلة، وتنظيم ورش العمل والانشطةالإعلامية المختلفة.وتنص الاتفاقية على ضرورة تشكيل لجنة وطنية من مختلف الجهات ذات العلاقة لتجسـيد بنود هذه الاتفاقية.