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شؤون فلسطينية

مناشدات بمخيم بلاطة لإلغاء قرار رفع "أجرة سرفيس"

مناشدات بمخيم بلاطة لإلغاء قرار رفع "أجرة سرفيس"
تكاسي - رام الله
رام الله - دنيا الوطن
وجهت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وجمعيات ومراكز مخيم بلاطة، مناشدة إلى وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، مطالبة بعدم رفع "أجرة سرفيس" مخيم بلاطة أسوة بباقي المخيمات في محافظة نابلس وضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه سكان مخيم بلاطة أكبر مخيمات الضفة الغربية من حيث عدد السكان مع صغر المساحة الجغرافية وحجم البطالة المرتفع جداً داخل المخيم .

وأضاف الموقعون: أن المسافة التي تقطعها سيارات "السرفيس" على خط مخيم بلاطة أقل من أي منطقة أخرى داخل المحافظة  علما أنه لا يوجد خط باصات يخفف عن العائلات الفقيرة

وأوضح الموقعون تسعيرة خط المواصلات من نابلس إلى مخيم بلاطة: 

1- التسعيرة لخط نابلس بلاطة 2.5 ومن ثم ينهي السائق خط سيره إلى إسكان روجيب و قيمتها 3 شيكل .

2- خط سير السائق من المجمع الرئيسي إلى المجمع الشرقي 2 شيكل وجميع السائقين يستغلون المواطن بالزامه بدفع 2.5 .

3- التسعيرة الجديدة المعلقة داخل سيارات العمومي هي 3 شيكل ولكن على المواطن أن ينتبه بأن قيمة ال 3 شواكل هي خط سير نابلس إلى إسكان روجيب وليست مخيم بلاطة وأي مواطن يريد أن يكمل مشواره من بلاطة إلى إسكان روجيب يقوم السائق بإلزامه بدفع خمسة شيكل وهذه بمثابة سرقة واستغفال للمواطن .

4- لو التزم السائقين بتسعيرة وزارة المواصلات فعليا فلماذا لم يلتزموا بأخذ 2 شيكل من المواطن الذاهب من المجمع الرئيسي إلى المجمع الشرقي منذ زمن طويل وفعليا لو التزموا بها لما تنافسوا على ركاب المجمع الشرقي بحكم أن المشوار سيجني منه فقط 8 شيكل ولكن التنافس على ركاب المجمع الشرقي كبير 10 شيكل ومشوار قصير على السائق وغير مكلف.

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