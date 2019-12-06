اليونان تطرد السفير الليبي بسبب اتفاق مع تركيا
رام الله - دنيا الوطن
قرر اليونان يوم الجمعة، طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة "كريت".
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في إفادة صحفية: إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.
قرر اليونان يوم الجمعة، طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة "كريت".
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في إفادة صحفية: إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.
ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
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