اليونان تطرد السفير الليبي بسبب اتفاق مع تركيا





ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





رام الله - دنيا الوطنقرر اليونان يوم الجمعة، طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة "كريت".وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في إفادة صحفية: إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.