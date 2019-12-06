عاجل

  • رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يدعو حكومات الدول الصديقة لدعم واردات لبنان

شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس

الرئاسة الفلسطينية: اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس
اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لطواقم تلفزيون فلسطين العاملة في القدس، معتبرة أن هذا الاستهداف جزء من مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة على مدينة القدس المحتلة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذه الانتهاكات ما كانت لتتم، لولا التشجيع الذي أخذته الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأميركية، التي نقلت سفارتها إلى القدس، واعتبرتها "عاصمة دولة إسرائيل".

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بإعلاء صوته، واتخاذ المواقف اللازمة لحماية ما تبقى من عملية السلام، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا في مدينة القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

الإعلام: اعتقال طاقم التلفزيون استمرارٌ لاستهداف الحقيقة والعاصمة المحتلة

الإعلام: اعتقال طاقم التلفزيون استمرارٌ لاستهداف الحقيقة والعاصمة المحتلة

اتفاقية صداقة جديدة بين بلديتي بيت لحم وكوماكيو الإيطالية

اتفاقية صداقة جديدة بين بلديتي بيت لحم وكوماكيو الإيطالية

وزارتا الإعلام و&#34;شؤون القدس&#34; توقعان اتفاقية تعاون

وزارتا الإعلام و"شؤون القدس" توقعان اتفاقية تعاون

مناشدات بمخيم بلاطة لإلغاء قرار رفع &#34;أجرة سرفيس&#34;

مناشدات بمخيم بلاطة لإلغاء قرار رفع "أجرة سرفيس"

المالكي يبحث مع رئيس البرلمان الإيطالي تطورات الوضع السياسي في فلسطين

المالكي يبحث مع رئيس البرلمان الإيطالي تطورات الوضع السياسي في فلسطين

وزيرة الصحة توقع على البروتوكولات الوطنية لعلاج الأمراض المعدية

وزيرة الصحة توقع على البروتوكولات الوطنية لعلاج الأمراض المعدية

مسؤول عسكري إسرائيلي: إذا دخلنا بعملية التحسين الاقتصادي بغزة سنرى شيئًا آخرَ

مسؤول عسكري إسرائيلي: إذا دخلنا بعملية التحسين الاقتصادي بغزة سنرى شيئًا آخرَ

عريقات: الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

عريقات: الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الإعلام: اعتقال طاقم التلفزيون استمرارٌ لاستهداف الحقيقة والعاصمة المحتلة

الإعلام: اعتقال طاقم التلفزيون استمرارٌ لاستهداف الحقيقة والعاصمة المحتلة

اتفاقية صداقة جديدة بين بلديتي بيت لحم وكوماكيو الإيطالية

اتفاقية صداقة جديدة بين بلديتي بيت لحم وكوماكيو الإيطالية

وزارتا الإعلام و&#34;شؤون القدس&#34; توقعان اتفاقية تعاون

وزارتا الإعلام و"شؤون القدس" توقعان اتفاقية تعاون

مناشدات بمخيم بلاطة لإلغاء قرار رفع &#34;أجرة سرفيس&#34;

مناشدات بمخيم بلاطة لإلغاء قرار رفع "أجرة سرفيس"

المالكي يبحث مع رئيس البرلمان الإيطالي تطورات الوضع السياسي في فلسطين

المالكي يبحث مع رئيس البرلمان الإيطالي تطورات الوضع السياسي في فلسطين

وزيرة الصحة توقع على البروتوكولات الوطنية لعلاج الأمراض المعدية

وزيرة الصحة توقع على البروتوكولات الوطنية لعلاج الأمراض المعدية

مسؤول عسكري إسرائيلي: إذا دخلنا بعملية التحسين الاقتصادي بغزة سنرى شيئًا آخرَ

مسؤول عسكري إسرائيلي: إذا دخلنا بعملية التحسين الاقتصادي بغزة سنرى شيئًا آخرَ

اعتقال عدد من المواطنين في مناطق متفرفة من الضفة الغربية

اعتقال عدد من المواطنين في مناطق متفرفة من الضفة الغربية

منوعات

ما سر الكلمة المكتوبة على قبر شعبان عبدالرحيم؟

ما سر الكلمة المكتوبة على قبر شعبان عبدالرحيم؟

بطل &#34;قيامة أرطغرل&#34; يصدم الجمهور بقرار غير متوقع

بطل "قيامة أرطغرل" يصدم الجمهور بقرار غير متوقع

شيرين رضا عن عمرو دياب: أبو بنتي وبحبه

شيرين رضا عن عمرو دياب: أبو بنتي وبحبه

جوهرة في أحدث ظهور لها: &#34;أحمد عز الممثل اللي ممكن اتجوزه&#34;

جوهرة في أحدث ظهور لها: "أحمد عز الممثل اللي ممكن اتجوزه"

أجواء رومانسية حارة تجمع نادين الراسي بخطيبها الجديد في أول ظهور

أجواء رومانسية حارة تجمع نادين الراسي بخطيبها الجديد في أول ظهور

شاهد: إعلان فيلم جيمس بوند الجديد يحصد ملايين المشاهدات بعد عرضه بساعات

شاهد: إعلان فيلم جيمس بوند الجديد يحصد ملايين المشاهدات بعد عرضه بساعات

إلهام الفضالة تفاجئ جمهورها بما قالته عن التواء فمها بسبب التجميل

إلهام الفضالة تفاجئ جمهورها بما قالته عن التواء فمها بسبب التجميل

بعد رحيله.. تعرف على سر إنهاء أغاني &#34;شعبولا&#34; بكلمة &#34;بس خلاص&#34;

بعد رحيله.. تعرف على سر إنهاء أغاني "شعبولا" بكلمة "بس خلاص"

شام الذهبي تفجر مفاجأة بشأن طلاق والدتها بمقطع فيديو

شام الذهبي تفجر مفاجأة بشأن طلاق والدتها بمقطع فيديو

حذاء الفنان الإماراتي عيضة المنهالي يثير استغراب وسخرية نشطاء مواقع التواصل

حذاء الفنان الإماراتي عيضة المنهالي يثير استغراب وسخرية نشطاء مواقع التواصل

عربي

اليونان تطرد السفير الليبي بسبب اتفاق مع تركيا

اليونان تطرد السفير الليبي بسبب اتفاق مع تركيا

قبل أسبوع على انتخابات الرئاسة الجزائرية.. مثول نجل أحد المرشحين أمام القضاء

قبل أسبوع على انتخابات الرئاسة الجزائرية.. مثول نجل أحد المرشحين أمام القضاء

(الوطني الليبي) يصدر بيانا عن عملية (طوفان الكرامة)

(الوطني الليبي) يصدر بيانا عن عملية (طوفان الكرامة)

شاهد: هطول الامطار الغزيرة على هضبة الجولان

شاهد: هطول الامطار الغزيرة على هضبة الجولان