وزيرة الصحة توقع على البروتوكولات الوطنية لعلاج الأمراض المعدية

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزيرة الصحة د. مي الكيلة البروتوكولات الوطنية لعلاج الأمراض المعدية وذلك في مستشفى الأوغستا فكتوريا - المُطّلع في القدس.وقالت الكيلة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إطلاق هذه البروتوكولات جاء بعد مصادقتها من اللجنة العلمية في المجلس الطبي الفلسطيني، حيث عمل على تحضيرها مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين.وأشارت إلى أن وحدة مكافحة العدوى في مستشفى المطلع قد بادرت إلى إطلاق هذه البروتوكولات بالتعاون مع وزاره الصحة.وتابعت: أن إعداد هذه البروتوكولات إنجاز عظيم للقطاع الصحيالفلسطيني بكل مكوناته.وقدمت الكيلة شكرها لإدارة المستشفى ولجميع من شارك في إعداد البروتوكولات، مؤكدة ضرورة تطبيقها.وتفقدت وزيرة الصحة أقسام مستشفى المطلع، مؤكدة أن إنجاز المستشفى لعلاج مرضى السرطان بالعلاج الإشعاعي يضاهي المراكز العالمية مثل ستانفورد ومركز الحسين للسرطان وغيرها، مشيرة إلى مهارة وتميز الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، والذين سيكونون إلى جانب زملائهم في القطاع الصحي الفلسطيني رافعة لتحقيق توطين الخدمة الصحية.