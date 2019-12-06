المستشار القضائي لـ(كنيست): جولة الانتخابات الثالثة ستجري بالثالث من مارس





وأضاف: أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة في الدقيقة الأخيرة، عند منتصف ليلة الأربعاء – الخميس المقبلة، فإن هذا الأمر يستوجب إجراء تعديلات قانونية، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وقال يانون خلال مؤتمر في مدينة حيفا، اليوم الجمعة: إن "إسرائيل موجود في أزمة سياسية عميقة وعلى ما يبدو أنه لم نشهد مثلها من قبل".





ونقلت وسائل إعلام عنه أنه "لا يمكننا أن نكون هادئين، وإذا تلقينا يوم الأربعاء عند الساعة 23:59 بشكل مفاجئ بيانا أنه توجد حكومة وحدة، فهذه الإمكانية أيضا تحتاج إلى تعديلات قانونية مثل إرساء التناوب على رئاسة الحكومة بقانون".



في غضون ذلك، تطرق زعيم حزب (الليكود)، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال عودته من لشبونة، الليلة الماضية، إلى الأزمة السياسية.





وقال: إنه ليس معنيا بتولي رئاسة حكومة وحدة لنصف سنة فقط، وإنما وافق على ذلك، خلال الاتصالات مع كتلة (أزرق أبيض)، بسبب أهمية استمرارية توليه المنصب، ووفقا للخطة التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.



ودعا نتنياهو إلى دراسة مقترح إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة. "بدأت هذه الفكرة أن تكون مثيرة للاهتمام".



رام الله - دنيا الوطنقدّر المستشار القضائي لـ (كنيست)، أيال يانون، أن جولة الانتخابات الثالثة، ستجري في الثالث من آذار/مارس المقبل.