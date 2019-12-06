شاهد: الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء التمرين الدولي "صراع العروش"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، انتهاء التمرين الدولي الذي أُطلق عليه "صراع العروش".
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، انتهاء التمرين الدولي الذي أُطلق عليه "صراع العروش".
وقال: هذا الأسبوع انتهى التمرين الدولي "صراع العروش" الذي أجراه كل من لواء "الكوماندو" وسلاح الجو في جزيرة قبرص بمشاركة جنود الوحدات الخاصة "ايغوز" و"ماغلان" و"دوفدفان".
وتابع: كما شارك في التمريد أسراب من المروحيات الحربية وطائرات النقل وطائرات دون طيار، بالإضافة إلى وحدة الإنقاذ الخاصة "669".
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