شاهد: الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء التمرين الدولي "صراع العروش"





وقال: هذا الأسبوع انتهى التمرين الدولي "صراع العروش" الذي أجراه كل من لواء "الكوماندو" وسلاح الجو في جزيرة قبرص بمشاركة جنود الوحدات الخاصة "ايغوز" و"ماغلان" و"دوفدفان".





وتابع: كما شارك في التمريد أسراب من المروحيات الحربية وطائرات النقل وطائرات دون طيار، بالإضافة إلى وحدة الإنقاذ الخاصة "669".













رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، انتهاء التمرين الدولي الذي أُطلق عليه "صراع العروش".