دولي

شاهد: الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء التمرين الدولي "صراع العروش"

شاهد: الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء التمرين الدولي "صراع العروش"
مناورة إسرائيلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، انتهاء التمرين الدولي الذي أُطلق عليه "صراع العروش".

وقال: هذا الأسبوع انتهى التمرين الدولي "صراع العروش" الذي أجراه كل من لواء "الكوماندو" وسلاح الجو في جزيرة قبرص بمشاركة جنود الوحدات الخاصة "ايغوز" و"ماغلان" و"دوفدفان".

وتابع: كما شارك في التمريد أسراب من المروحيات الحربية وطائرات النقل وطائرات دون طيار، بالإضافة إلى وحدة الإنقاذ الخاصة "669".


 


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