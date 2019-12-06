مسؤول عسكري إسرائيلي: إذا دخلنا بعملية التحسين الاقتصادي بغزة سنرى شيئًا آخرَ

قادة الجيش الإسرائيلي عند حدود القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب قائد اللواء الشمالي، في (فرقة غزة) بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يسرائيل شطريت: إن تدمير قطاع غزة ليس الحل.



ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن شطريت قوله، "إذا دخلنا في عملية التحسين الاقتصادي، أعتقد أننا سنرى شيئًا آخر هنا"، وفق تعبيره.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال: "إن حماس مهتمة بالتهدئة، وتعمل على ذلك الآن، فهناك احتمال وربما فرصة للتقدم بها".



وأضاف في كلمة له، خلال زيارته للعاصمة البرتغالية، لشبونة: "حماس لا تعترف بنا، ونحن لا نعترف بها، ولكن قد تكون هناك فرصة للتقدم في التهدئة".



من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في تصريحات لصحيفة (الأخبار) اللبنانية: إن كتائب القسام باتت أكثر عدّة، فيما يتواجد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية بمصر، للاتفاق على تهدئة لا تكبل يدي المقاومة، وفق تعبيره.