استطلاع بإسرائيل يشير لتقدم "اليسار الوسط" حال بقاء نتنياهو برئاسة (الليكود)
رام الله - دنيا الوطن
أشار استطلاع للراي العام نشرته صحيفة (معاريف) اليوم إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم وبقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في رئاسة (الليكود) لحصل حزب (الليكود) على 33 مقعداً، و(أزرق أبيض) 35 مقعداً.
أشار استطلاع للراي العام نشرته صحيفة (معاريف) اليوم إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم وبقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في رئاسة (الليكود) لحصل حزب (الليكود) على 33 مقعداً، و(أزرق أبيض) 35 مقعداً.
وأضاف وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أن (القائمة المشتركة) 13 مقعداً، (شاس) ثمانية مقاعد، (يهادوت هتوراة) سبعة مقاعد، (إسرائيل بيتنا) ثمانية مقاعد، (اليمين الجديد) ستة مقاعد، (العمل غيشر) خمسة مقاعد، (المعسكر الديمقراطي) خمسة مقاعد، فيما لا يجتاز حزبا (البيت اليهودي) و(الاتحاد القومي) نسبة الحسم.
ووفقا لهذه النتيجة فان كتلة اليمين، كانت ستحصل على 54 مقعداً وكتل اليسار الوسط، والأحزاب العربية على 58 مقعداً و(إسرائيل بيتنا) ثمانية مقاعد.
أما في السيناريو التي يترأس فيه غدعون ساعار، حزب (الليكود) فان هذا الحزب كان سيحصل على 31 مقعداً فقط إلا أن كتل اليمين كانت ستبلغ 56 مقعداً واليسار الوسط، زائد القائمة المشتركة 57 مقعداً و(إسرائيل بيتنا) سبعة مقاعد.
ويستدل من استطلاع آخر نشرته (إذاعة 103) إف أم، أنه لو أجريت الانتخابات لـ (كنيست) اليوم لحصلت كتل اليمين على 58 مقعداً مقابل 54، لصالح كتل اليسار الوسط و(القائمة المشتركة).
وفي غضون ذلك، أعلن حزب (الليكود) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متمسك باقتراحه على (أزرق أبيض)، بأن يتولى منصب رئيس الوزراء لمدة الأشهر الستة الأولى فقط، ثم سيخلفه السيد بيني غانتس.
أما في السيناريو التي يترأس فيه غدعون ساعار، حزب (الليكود) فان هذا الحزب كان سيحصل على 31 مقعداً فقط إلا أن كتل اليمين كانت ستبلغ 56 مقعداً واليسار الوسط، زائد القائمة المشتركة 57 مقعداً و(إسرائيل بيتنا) سبعة مقاعد.
ويستدل من استطلاع آخر نشرته (إذاعة 103) إف أم، أنه لو أجريت الانتخابات لـ (كنيست) اليوم لحصلت كتل اليمين على 58 مقعداً مقابل 54، لصالح كتل اليسار الوسط و(القائمة المشتركة).
وفي غضون ذلك، أعلن حزب (الليكود) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متمسك باقتراحه على (أزرق أبيض)، بأن يتولى منصب رئيس الوزراء لمدة الأشهر الستة الأولى فقط، ثم سيخلفه السيد بيني غانتس.
ويذكر أن المهلة التي منحت لـ(كنيست) لتشكيل حكومة ومنع الذهاب إلى جولة انتخابات عامة جديدة ستنتهي منتصف ليلة الأربعاء -الخميس المقبلة.
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