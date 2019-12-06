استطلاع بإسرائيل يشير لتقدم "اليسار الوسط" حال بقاء نتنياهو برئاسة (الليكود)



أما في السيناريو التي يترأس فيه غدعون ساعار، حزب (الليكود) فان هذا الحزب كان سيحصل على 31 مقعداً فقط إلا أن كتل اليمين كانت ستبلغ 56 مقعداً واليسار الوسط، زائد القائمة المشتركة 57 مقعداً و(إسرائيل بيتنا) سبعة مقاعد.



ويستدل من استطلاع آخر نشرته (إذاعة 103) إف أم، أنه لو أجريت الانتخابات لـ (كنيست) اليوم لحصلت كتل اليمين على 58 مقعداً مقابل 54، لصالح كتل اليسار الوسط و(القائمة المشتركة).



وفي غضون ذلك، أعلن حزب (الليكود) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متمسك باقتراحه على (أزرق أبيض)، بأن يتولى منصب رئيس الوزراء لمدة الأشهر الستة الأولى فقط، ثم سيخلفه السيد بيني غانتس.





ويذكر أن المهلة التي منحت لـ(كنيست) لتشكيل حكومة ومنع الذهاب إلى جولة انتخابات عامة جديدة ستنتهي منتصف ليلة الأربعاء -الخميس المقبلة.



ووفقا لهذه النتيجة فان كتلة اليمين، كانت ستحصل على 54 مقعداً وكتل اليسار الوسط، والأحزاب العربية على 58 مقعداً و(إسرائيل بيتنا) ثمانية مقاعد.