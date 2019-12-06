عريقات: الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

انتخابات فلسطينية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.



جاء ذلك خلال لقاء عقده مع مجموعة من القيادات الدينية المسيحية العليا من الولايات الشرقية الجنوبية الأمريكية، شملت ولايات فلوريدا، ألاباما، فرجينيا، جورجيا، تينسي، نورث كارولينا، ساوث كارولينا، كنتاكي، ماساسوستيش، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وتم نقاش مختلف القضايا ذات العلاقة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وأثره على امن واستقرار المنطقة، حيث أكد عريقات أن الصراع ليس دينيًا كما يحاول البعض تصويره لاستغلاله، إذ ان الصراع سياسي يتعلق بالاحتلال والخروقات الفاضحة للقانون الدولي والمتمثلة بالاستيطان وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض والعقوبات الجماعية.



وحدد عريقات طريق السلام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.



وأجاب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أسئلة الحضور، حول مستقبل المنطقة وعملية السلام، ومواقف إدارة الرئيس ترامب تجاه قضايا الوضع النهائي التي يرفضها الشعب الفلسطيني والغالبية العظمى من دول العالم.